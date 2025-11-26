Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın vefat eden ağabeyinin cenazesi defnedildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ramazan Büyükkılıç için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende taziyeleri kabul etti.

Ramazan Büyükkılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ramazan Büyükkılıç'ın ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, il protokolü, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.