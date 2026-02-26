Kayseri Valisi Çiçek, öğrencilerle iftar yaptı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yapan Çiçek, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Çiçek, yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çiçek, "Kıymetli öğrencilerimizle iftar programında bir araya geldik. Aynı sofrayı paylaşmanın bereketini, gençlerimizin samimiyetini ve gözlerindeki umut ışığını hissettik. Her biri hayalleriyle, azmiyle ve çalışkanlığıyla yarınlarımızın teminatı. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, gençlerimizin yolunu açık etsin." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.