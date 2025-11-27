Kayseri'de Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ev sahipliğinde, "Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

KAYSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, iki ülke arasındaki iş fırsatlarını değerlendirmeyi ve işbirliğinin hangi yönde ilerleyebileceğini ele almak istediklerini söyledi.

Kayserili iş insanlarının dile getirdiği vize sorununa değinen Sorg, herkesin kendi ülkesindeki siyasi yetkililerine de yönelerek ne gibi çözümler sunulabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sorg, hem Ankara hem Brüksel hem de Schengen ülkelerinin alacağı siyasi kararların bu sorunun çözümünde önemli olduğunu ifade etti.

Uzun vadedeki yatırımların sırrının güven olduğunu vurgulayan Sorg, şöyle konuştu:

"Türkiye Almanya'nın en önemli ticaret partnerlerinden birisi. Dünyadaki diğer ticaret merkezleriyle kıyaslandığı zaman bu yıl iki ülke arasındaki ticaret çok daha olumlu gelişti. Birçok şey üzerine inşa edebileceğimiz alanımız var, ziyaretlerimde bunları görüyorum. Alman inovasyonu Türk yetenekleriyle birleşiyor ve çok daha farklı bir sinerji ortaya çıkıyor. Her ne kadar hem Almanya'da hem de Türkiye'de zor ticari imkanlar olsa da bunlar çok önemli. Buraya 18 yıl önce bir heyet gelmiş. Görüşmelerle, buluşmalarla belirli zeminler oluşturulabilir. Burada federal devletten, ticaret ve sanayi odalarından temsilciler var."

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Alman iş insanları heyetini tam 18 yıl aradan sonra yeniden Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Buluşmanın iki ülkenin iş dünyası arasında yeni bir dönemin kapısını da aralayacağını belirten Büyüksimitci, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler sadece diplomatik düzeyde değil, ticaretten teknolojiye, üretimden eğitime kadar pek çok alanda güçlü bir ortaklık üzerine kuruludur. Almanya uzun yıllardır ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından biri. Kayseri iş dünyası da Almanya pazarını her zaman stratejik önemde görmüş ve bu işbirliğini her geçen yıl daha da güçlendirmeye çalışmıştır." diye konuştu. Kayseri'nin tarihi geçmişi ve sanayisi hakkında bilgi veren Büyüksimitci, kentteki ihracatının yüzde 49'unun AB ülkelerine yapıldığına dikkati çekti. Vize sorununa da değinen Büyüksimitci, "Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hem fuar hem ziyaret hem anlaşma birçok konuda yurt dışına giderken çok zorlandık. Ticaret kısıtlamaya gelmiyor. Müşteri aradığında gitmek zorundasınız ya da müşteri olduğunuzda anında gitmek zorunda olduğunuzda elinizde iş insanı olarak vizenizin olması gerekiyor. Bu konuda sizin de çok büyük hassasiyetiniz var. İlk geldiğiniz günden beri çözüm odaklı çalışıyorsunuz. Sizlerden bir kere daha bu konuda desteklerinizi rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.