        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bilişim Akademisinin yeni dönem kayıtları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:51
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Bilişim Akademisi, yeni eğitim dönemine dopdolu içeriklerle başlamaya hazırlanıyor.

        Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren akademi, gençlere ve çocuklara geleceğin teknolojilerini bugünden deneyimleme fırsatı sunuyor.

        Bu kapsamda siber güvenlik, robotik kodlama, geleceğin pilotları-ilk uçağını tasarla, satranç ve strateji, 3 boyutlu modelleme ve tasarım, mars keşif görevi, rover tasarımı ve yapay zeka atölyeleri gibi pek çok yenilikçi eğitim başlığı, öğrencilerle buluşacak.

        Her bir atölye, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanabilir, eğlenceli ve üretime dayalı bir içerikle yürütülecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın teknolojiye ve gençliğe verdiği önem doğrultusunda geliştirilen Bilişim Akademisi, şehrin geleceğine yön verecek, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

        Yeni eğitim dönemine katılmak isteyen öğrencilerin sınırlı kontenjanlar dolmadan 0352 222 45 67 ve 0352 222 89 01 numaralı iletişim kanalları üzerinden randevu oluşturmaları gerekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

