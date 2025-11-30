İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kara dönüştü.
Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise özellikle sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.