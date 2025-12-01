ERÜ ile TOMTAŞ işbirliği protokolü imzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile yöneticiler katıldı.

Protokol, işbirliği ile havacılık sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, akademik ve teknik bilgi paylaşımı, öğrencilere staj ve uygulama imkanları sağlanması amacıyla imzalandı.

Törende konuşan Altun, protokolün üniversite ve sanayi işbirliği açısından güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Çakır da TOMTAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Altun ve Çakır, işbirliği protokolüne imza attı.