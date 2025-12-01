Kocasinan'da kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" bu yıl yaklaşık 6,5 milyon lira ciro elde etti

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", bu sene 6 milyon 459 bin 790 lira ciro elde etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da 171 bin 917 kilogram organik ürün satıldı.

Sağlıklı ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik amacıyla kurulan ve 30 çiftçinin satış yaptığı pazarda, bu yıl 6 milyon 459 bin 790 lira ciro elde edildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik tarımı Kayseri’ye sevdirdiklerini belirtti.

İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz." ifadesini kullandı.