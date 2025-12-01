Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan'dan temiz enerji ve akıllı ulaşım sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, Kuveyt'te ulaşım projeleri ve temiz enerji uygulamalarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Konferansı'na katıldı.

Erdoğan, programda, raylı sistemin yıllar içindeki gelişimi, sistemin otobüs ve diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu ile şehrin toplu taşıma vizyonu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, kentte kurulan rüzgar ve güneş enerji santralleri sayesinde raylı sistemin enerji ihtiyacının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını belirtti.