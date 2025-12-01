Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan'dan temiz enerji ve akıllı ulaşım sunumu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, Kuveyt'te ulaşım projeleri ve temiz enerji uygulamalarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:40
        Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan'dan temiz enerji ve akıllı ulaşım sunumu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, Kuveyt'te ulaşım projeleri ve temiz enerji uygulamalarını anlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Konferansı'na katıldı.

        Erdoğan, programda, raylı sistemin yıllar içindeki gelişimi, sistemin otobüs ve diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu ile şehrin toplu taşıma vizyonu hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, kentte kurulan rüzgar ve güneş enerji santralleri sayesinde raylı sistemin enerji ihtiyacının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

