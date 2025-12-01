Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda görev yapan personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

Eğitim programında, çalışma alanlarında uyulması gereken güvenlik adımları, acil durum yönetimi, doğru ekipman kullanımı ve risk farkındalığı gibi birçok başlık ele alındı.

Eğitimle personelin hem hizmet kalitesini yükseltmesi hem de çalışma verimliliğini arttırması hedefleniyor.