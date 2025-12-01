Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 zanlıdan biri tutuklandı

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen M.C.K. (26), Y.K. (19), K.K. (19) ve A.D.K. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Germir Mahallesi'nde Tuncay D'nin bıçakla yaralandığı olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

