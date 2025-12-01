Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 zanlıdan biri tutuklandı
Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Germir Mahallesi'nde Tuncay D'nin bıçakla yaralandığı olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen M.C.K. (26), Y.K. (19), K.K. (19) ve A.D.K. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
