        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:49
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Germir Mahallesi'nde Tuncay D'nin bıçakla yaralandığı olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen M.C.K. (26), Y.K. (19), K.K. (19) ve A.D.K. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

