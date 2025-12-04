Talas'ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu hizmete açıldı

Talas'ta belediye ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu ailesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için yaptırılan okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, meclis üyeleri, protokol üyeleri, hayırsever aile, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, engelli çocuğa sahip annelerin yaşadığı duygulara dikkati çekti.

Çocuklarını gözü gibi sakınan annelerin evlatlarını güvenle teslim edebileceği bir mekanın açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bizden acıma istemiyorlar 'bize fırsat verin, adaletli fırsat eşitliği sağlayın' diyorlar. Bu okulun bu ihtiyaca önemli ölçüde cevap vereceğine inanıyorum. Yunus amcaya selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise hem hayırsevere hem de Talas Belediyesine teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise özel gereksinimli çocuklara böyle bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Her insanın eşsiz ve değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Engelli bireyler de aileleriyle birlikte bu toplumun vazgeçilmez değeridir. Belediyemizde Türkiye'de tek olan bir hizmeti yürütüyoruz. Bugüne kadar 1900'ün üzerinde akülü aracın bakımını ücretsiz yaptık. Bu hizmet kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Okulumuz hayırlı olsun, katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim verecek okulda şu an 28 özel öğrencinin eğitime başladığını ifade etti. Hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu'nun kızı, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Büyükkuşoğlu Serter de Kayseri'ye ve yaşadıkları, iş yaptıkları her şehre vefa duygusuyla yaklaştıklarını, bunu da babalarından öğrendiklerini dile getirdi.