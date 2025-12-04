Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu hizmete açıldı

        Talas'ta belediye ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu ailesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için yaptırılan okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas'ta belediye ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu ailesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için yaptırılan okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, meclis üyeleri, protokol üyeleri, hayırsever aile, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, engelli çocuğa sahip annelerin yaşadığı duygulara dikkati çekti.

        Çocuklarını gözü gibi sakınan annelerin evlatlarını güvenle teslim edebileceği bir mekanın açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bizden acıma istemiyorlar 'bize fırsat verin, adaletli fırsat eşitliği sağlayın' diyorlar. Bu okulun bu ihtiyaca önemli ölçüde cevap vereceğine inanıyorum. Yunus amcaya selamlarımı gönderiyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise hem hayırsevere hem de Talas Belediyesine teşekkür etti.

        Talas Belediye Başkanı Yalçın ise özel gereksinimli çocuklara böyle bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Her insanın eşsiz ve değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Engelli bireyler de aileleriyle birlikte bu toplumun vazgeçilmez değeridir. Belediyemizde Türkiye'de tek olan bir hizmeti yürütüyoruz. Bugüne kadar 1900'ün üzerinde akülü aracın bakımını ücretsiz yaptık. Bu hizmet kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Okulumuz hayırlı olsun, katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim verecek okulda şu an 28 özel öğrencinin eğitime başladığını ifade etti.

        Hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu'nun kızı, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Büyükkuşoğlu Serter de Kayseri'ye ve yaşadıkları, iş yaptıkları her şehre vefa duygusuyla yaklaştıklarını, bunu da babalarından öğrendiklerini dile getirdi.

        Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Gümüş de özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuğunda bu yeni okulun bir umut olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından sahneye davet edilen protokol üyeleri, hayırsever aile, öğretmenler ve öğrenciler, okunan dua sonrası Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu'nun açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da kentsel dönüşüm hayatları değiştiriyor
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm hayatları değiştiriyor
        Talas'ta kültür ve sanata yeni dokunuşlar
        Talas'ta kültür ve sanata yeni dokunuşlar
        Keserli komşu cinayetinde sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
        Keserli komşu cinayetinde sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
        Başkan Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bu...
        Başkan Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bu...
        Kültepe'de mozaik heyecanı Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:...
        Kültepe'de mozaik heyecanı Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:...
        Başkan Palancıoğlu, Fatma Haskahveci Kur'an Kursu'nu inceledi
        Başkan Palancıoğlu, Fatma Haskahveci Kur'an Kursu'nu inceledi