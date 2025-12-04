Başkan Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada şampiyon engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bir araya gelen Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel etkinliklere kadar tüm engelleri kaldırmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesinin Engelli Bilgi Yönetim Sistemi'ni tanıttı.