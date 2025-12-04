Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:58
        Başkan Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla buluştu
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şampiyon olan engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Burada şampiyon engelli spor kulüplerinin oyuncularıyla bir araya gelen Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel etkinliklere kadar tüm engelleri kaldırmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

        Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesinin Engelli Bilgi Yönetim Sistemi'ni tanıttı.

        Programa, Sesi Görenler 1. Ligi’nde şampiyon olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci ligde şampiyonluğa ulaşıp birinci lige yükselen Kayseri Talas İşitme Engelli Spor Kulübü ile Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

        Program, görme engelli sanatçı Ersin Çimen’in konseri ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

