        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Uğurevler Mahallesi'ndeki saha incelemeleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:14
        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Uğurevler Mahallesi'ndeki saha incelemeleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gecekonduda zor şartlarda yaşayan Dudu Gönen, Çolakbayrakdar'n yanına gelerek, "sana sonsuz güveniyoruz, bizi kurtar oğlum" sözleriyle hem sevgisini dile getirdi hem de yeni bir yuva talebini iletti.

        Çolakbayrakdar, yaşlı kadının isteğini geri çevirmedi. Gereken ne varsa yapacaklarını belirten Çolakbayrakdar, enerjilerini de güçlerini de vatandaşın duasından aldıklarını ifade etti.

        Kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenileyen bir proje olmadığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bizim için kentsel dönüşüm sadece konut yenilemek değildir. Bir ailenin huzurunu, bir annenin güvenini, bir çocuğun geleceğini yeniden inşa etmektir. Uğurevler'de olduğu gibi Kocasinan'ın her bir mahallesinde hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Dudu teyzenin sözleri bize bir kez daha gösterdi ki yaptığımız her yatırımın gerçek karşılığı insanların gönlünde yer bulmaktır. Bizler vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

