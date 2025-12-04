Seyyid Burhaneddin Hazretleri vefatının 781. yılında anıldı

Kayseri'de, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin vefatının 781. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Seyyid Burhaneddin Hazretlerini büyük bir hürmetle yad ettiklerini ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek ise medeniyetin inşasında Kayseri'nin ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise programı organize edenlere teşekkür ederek, toplantıyı kültürel ve manevi değerlerin gençlere aktarılması açısından kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da önemli ve anlamlı çalışmayla ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel de şehrin manevi mimarlarına sahip çıkmak istediklerini kaydetti.