        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Devlet Hastanesi, "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri"ne ev sahipliği yapacak

        Kayseri Devlet Hastanesi, acil tıp alanındaki güncel yaklaşımları değerlendirmek, klinik standartları geliştirmek ve hekimlerarası bilimsel etkileşimi artırmak amacıyla bu yıl "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:08
        Kayseri Devlet Hastanesi, "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri"ne ev sahipliği yapacak
        Kayseri Devlet Hastanesi, acil tıp alanındaki güncel yaklaşımları değerlendirmek, klinik standartları geliştirmek ve hekimlerarası bilimsel etkileşimi artırmak amacıyla bu yıl "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

        Kayseri Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, pratisyen ve uzman hekimlere yönelik hazırlanan etkinlik, 6 Aralık'ta hastanenin 5. Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Acil tıbbın en kritik başlıklarının ele alınacağı etkinlikte, kırmızı alan yönetimi, semptomdan tanıya ve tedaviye hasta yaklaşımı, özel acil durumların yönetimi, branşlara özgü acil hastalıklar ve güncel tedavi algoritmaları ile alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla değerlendirilecek.

        Eğitim günleri, teorik oturumların yanı sıra, katılımcı hekimlerin pratik becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan uygulamalı atölyelerle de zenginleştirildi.

        Program, alçı-atel, sütur-pansuman ve resüsitasyon atölyeleri, acil serviste sık karşılaşılan işlemlerin deneyimlenmesi için de fırsat sunacak.

