        Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:10
        AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in öncülüğünde, gazeteci Deniz Çağan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Medya Buluşmaları" programının ikincisi kentteki bir restoranda gerçekleştirildi.

        Buluşmanın konuğu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar oldu.

        Programda Kayseri'de yürütülen yatırımlar, devam eden projeler ve siyasi gündem değerlendirildi.

        Akar, toplantıda gazetecilerin gündemine dair sorularını da yanıtladı.

        Böhürler de "Medya Buluşmaları"nın farklı konuklarla devam edeceğini belirterek, Akar'a ve basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Toplantıya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile basın kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

