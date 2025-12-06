Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi

        Kayseri Devlet Hastanesi tarafından "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:42
        Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, acil birimlerinin hem hastanelerin vitrini hem de en yoğun bölümleri olduğunu söyledi.

        Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ise yeni ve gelişen acilleri tanıtmak, yeni tanı tedavilerini anlatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

        Hastanedeki acil servislerin önemine dikkati çeken Altıntop, "Özellikle de son dönemlerde artan zehirlenmeler, toksikolojik durumlar, metil alkol zehirlenmeleri, uyuşturucuya bağlı ölümler, tüm bunların müdahaleleri için multidisipliner bir yaklaşım sergilemek istiyoruz." dedi.

        İller ve ilçelerle acil tıp bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak acil servislere gelen hastaları herhangi bir hak mahrumiyetine uğramadan tedavi etmeyi amaçladıklarını anlatan Altıntop, ayrıca acil servislerdeki kaliteyi artırmak amacıyla programda sütur pansuman ve resüsitasyon atölyeleri ile spesifik konularla ilgili atölyeler düzenleyeceklerini kaydetti.

        Altıntop, Acil Tıp Eğitim Günleri'ne Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kahramanmaraş'tan 250 kişinin katıldığını, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden akademisyenlerin eğitim vereceğini kaydetti.

        Programın açılışında, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Avşaroğulları da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

