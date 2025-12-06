Kayseri'de "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi.

Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, acil birimlerinin hem hastanelerin vitrini hem de en yoğun bölümleri olduğunu söyledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ise yeni ve gelişen acilleri tanıtmak, yeni tanı tedavilerini anlatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Hastanedeki acil servislerin önemine dikkati çeken Altıntop, "Özellikle de son dönemlerde artan zehirlenmeler, toksikolojik durumlar, metil alkol zehirlenmeleri, uyuşturucuya bağlı ölümler, tüm bunların müdahaleleri için multidisipliner bir yaklaşım sergilemek istiyoruz." dedi.

İller ve ilçelerle acil tıp bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak acil servislere gelen hastaları herhangi bir hak mahrumiyetine uğramadan tedavi etmeyi amaçladıklarını anlatan Altıntop, ayrıca acil servislerdeki kaliteyi artırmak amacıyla programda sütur pansuman ve resüsitasyon atölyeleri ile spesifik konularla ilgili atölyeler düzenleyeceklerini kaydetti.