Erciyes'te Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri start aldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da yapılan seçmelere, 5 ilden 12'si kadın 30 sporcu katıldı. Dağdaki 5 günlük kampın ardından yapılan seçmeler, büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Dikey yarışlarının bugün tamamlandığı organizasyon, yarın gerçekleştirilecek hız yarışlarıyla sona erecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Teknik Kurulu Üyesi Yılmaz Ünal, AA muhabirine, olimpik bir branş olan dağ kayağında uluslararası başarılar elde etmek için çalıştıklarını söyledi. Buradan sonra bir seçmelerinin daha olacağını dile getiren Ünal, "Orada da başarılı olan sporcularımız bizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek." dedi.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz ise dağ kayağı sporunun gelişmesi için uzun yıllardır mücadele verdiklerini kaydetti. Bu mücadele sonucunda milli takıma çok sayıda sporcu gönderdiklerini vurgulayan Yılmaz, bugünkü organizasyonda 12 Kayserili sporcunun mücadele ettiğini belirtti.