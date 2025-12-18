Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes'te Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri başladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'te Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri start aldı.

        Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da yapılan seçmelere, 5 ilden 12'si kadın 30 sporcu katıldı. Dağdaki 5 günlük kampın ardından yapılan seçmeler, büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Dikey yarışlarının bugün tamamlandığı organizasyon, yarın gerçekleştirilecek hız yarışlarıyla sona erecek.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Teknik Kurulu Üyesi Yılmaz Ünal, AA muhabirine, olimpik bir branş olan dağ kayağında uluslararası başarılar elde etmek için çalıştıklarını söyledi. Buradan sonra bir seçmelerinin daha olacağını dile getiren Ünal, "Orada da başarılı olan sporcularımız bizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek." dedi.

        Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz ise dağ kayağı sporunun gelişmesi için uzun yıllardır mücadele verdiklerini kaydetti. Bu mücadele sonucunda milli takıma çok sayıda sporcu gönderdiklerini vurgulayan Yılmaz, bugünkü organizasyonda 12 Kayserili sporcunun mücadele ettiğini belirtti.

        Milli sporcu Sueda Sultan Evci (19) ise kampın verimli geçtiğini belirterek, 2030 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin me...
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin me...
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Ağabeyi ceza aldı, karar sonrası mahkeme salonunun camına yumruk attı
        Ağabeyi ceza aldı, karar sonrası mahkeme salonunun camına yumruk attı
        Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi
        Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi
        Talas 2026'da rengarenk olacak
        Talas 2026'da rengarenk olacak
        Büyükşehirden Erciyes'e hafta sonu ulaşım kolaylığı
        Büyükşehirden Erciyes'e hafta sonu ulaşım kolaylığı