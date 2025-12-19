Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

        Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:44
        Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda A.B. gözaltına alındı, zanlının evinde Roma dönemine ait mezar steli ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

