        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Tüketiciler Birliği "bilinçli tüketici dersi" için her türlü desteğe hazır

        TUNAHAN AKGÜN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ilköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersinin eklenmesine ilişkin, gerek teorik gerekse pratik anlamda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

        Giriş: 19.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:33
        TUNAHAN AKGÜN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ilköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersinin eklenmesine ilişkin, gerek teorik gerekse pratik anlamda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

        Şahin, AA muhabirine, Türkiye'de eğitim öğretimin sadece sosyal ve fen bilimleri olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

        Aile bütçesi ve ülke ekonomisini direkt ilgilendiren tüketici bilinci konusunda eksikliğin olduğunu ifade eden Şahin, son yıllarda bazı vatandaşların bilinçsiz şekilde alışveriş yaptığına dikkati çekti.

        - "Güzel bir adım ve biz hazırız"

        İnsanların sorunlarının çoğunun ihtiyacı olmayan şeyleri aldığından ve bu sebepten bütçesini denkleştiremediğinden kaynaklandığını dile getiren Şahin, Milli Eğitim Bakanlığının müfredata ekleyeceği bilinçli tüketici dersinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Tüketiciler Birliğinin çeşitli illerdeki uzman kadrosuyla her türlü desteğe hazır olduğunu anlatan Şahin, "Milli Eğitim Bakanlığına diyoruz ki Tüketiciler Birliği olarak gerek teorik gerekse pratik anlamda her türlü desteğe hazırız. Çünkü çocuklara verilecek teorik eğitimler var, bir de pratik örneklerimiz var. Yıllardır özlemini çektiğimiz, şunlar da yapılsa dediğimiz şeyler var. Önümüzdeki dönem itibarıyla ülke ekonomisinin en azından bu bilinçsizlik yüzünden gördüğü zararı engellemek noktasında güzel bir adım ve biz hazırız." diye konuştu.

        Şahin, çocukların küçük yaşlarda tüketim sorumluluğu edinmesinin aile bütçesine saygı ve paylaşım anlayışını geliştireceğini ifade etti.

        Dersin bilinçli harcama alışkanlığına, borçlanma ve gereksiz masrafların azalmasına katkı sağlayacağını belirten Şahin, aile içinde yaşanan ekonomik kaynaklı anlaşmazlıkların da önüne geçileceğini söyledi.

        Bilinçli tüketici dersinin basite indirgenmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Okulda çocukların bu eğitimi alması, aslında ailenin ihtiyacı olmayan ve gücünün yetmeyeceği şeyleri çocuğun istemeyeceği anlamına da geliyor. Ne olur bu anlamda? Çocuk aile bütçesini ve anne babanın durumunu öğrenir, aile bağları güçlenir. Çocuk ikide bir 'Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum' demez. Anne baba da rahatlar, çocuk da ne istediğini ve ihtiyacı olan ürünler alması gerektiğini bilir. Bu da gerçekten huzur getirir. Bu dersi çok basite indirgemeyelim. Gerçekten önemli bir ders. Sadece okuldaki çocukları değil, bütün ülke ekonomisini hem maddi hem manevi anlamda etkileyecek güzel bir uygulama."

