Tüketiciler Birliği "bilinçli tüketici dersi" için her türlü desteğe hazır

TUNAHAN AKGÜN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ilköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersinin eklenmesine ilişkin, gerek teorik gerekse pratik anlamda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye'de eğitim öğretimin sadece sosyal ve fen bilimleri olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Aile bütçesi ve ülke ekonomisini direkt ilgilendiren tüketici bilinci konusunda eksikliğin olduğunu ifade eden Şahin, son yıllarda bazı vatandaşların bilinçsiz şekilde alışveriş yaptığına dikkati çekti.

- "Güzel bir adım ve biz hazırız"

İnsanların sorunlarının çoğunun ihtiyacı olmayan şeyleri aldığından ve bu sebepten bütçesini denkleştiremediğinden kaynaklandığını dile getiren Şahin, Milli Eğitim Bakanlığının müfredata ekleyeceği bilinçli tüketici dersinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tüketiciler Birliğinin çeşitli illerdeki uzman kadrosuyla her türlü desteğe hazır olduğunu anlatan Şahin, "Milli Eğitim Bakanlığına diyoruz ki Tüketiciler Birliği olarak gerek teorik gerekse pratik anlamda her türlü desteğe hazırız. Çünkü çocuklara verilecek teorik eğitimler var, bir de pratik örneklerimiz var. Yıllardır özlemini çektiğimiz, şunlar da yapılsa dediğimiz şeyler var. Önümüzdeki dönem itibarıyla ülke ekonomisinin en azından bu bilinçsizlik yüzünden gördüğü zararı engellemek noktasında güzel bir adım ve biz hazırız." diye konuştu.