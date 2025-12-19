Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgütte sözde Ürgüp ilçe sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (68) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

