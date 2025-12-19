Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı.
Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde Sabire Gürbüz'ün kullandığı 34 NFP 218 plakalı otomobil ile İrfan Yoka idaresindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden birisi kaldırımdan geçen yayalara çarptı.
Kazada Sabire Gürbüz'ün kullandığı otomobildeki S.G, sürücü İrfan Yoka ve yoldan geçen Eda Gülüzar Yılmaz ile Sıla Garip yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar ise incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
