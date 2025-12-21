Kayseri'de Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında toplam 29 milyon 179 bin 540 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Doğal dokuya uyumlu doğu çınarı, diş budak, akçaağaç, melez servi, karaçam, sarıçam ve mavi ladinden oluşan 147 yeni ağaç mesire alanına kazandırıldı.

Vatandaşların vakit geçirebilmesi için 47 kamelya, 93 çöp sepeti ve çocuk oyun grubu yerleştirilirken, elektrik altyapısı da tamamen yenilendi.

Çalışmaların 15 kişilik ekip tarafından 59 günde tamamlandığı yer vatandaşlara dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak yeniden hizmet vermeye başladı.