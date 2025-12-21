Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında toplam 29 milyon 179 bin 540 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

        Doğal dokuya uyumlu doğu çınarı, diş budak, akçaağaç, melez servi, karaçam, sarıçam ve mavi ladinden oluşan 147 yeni ağaç mesire alanına kazandırıldı.

        Vatandaşların vakit geçirebilmesi için 47 kamelya, 93 çöp sepeti ve çocuk oyun grubu yerleştirilirken, elektrik altyapısı da tamamen yenilendi.

        Çalışmaların 15 kişilik ekip tarafından 59 günde tamamlandığı yer vatandaşlara dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Kayseri Müftüsü Ayvaz üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Kayseri Müftüsü Ayvaz üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Tarımın Devleri Kayseri'de buluştu Anadolu ÜPAK Yönetimi geleceği planlıyor
        Tarımın Devleri Kayseri'de buluştu Anadolu ÜPAK Yönetimi geleceği planlıyor
        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu sergil...
        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu sergil...
        Pınarbaşı'na 45 milyon liralık içme suyu yatırımı
        Pınarbaşı'na 45 milyon liralık içme suyu yatırımı
        Sarımsaklı Mesire Alanı yenilenen yüzüyle hizmete hazır
        Sarımsaklı Mesire Alanı yenilenen yüzüyle hizmete hazır
        Erciyes A.Ş.'den dikkat çeken uygulama: 'Benimle çıkar mısın?'
        Erciyes A.Ş.'den dikkat çeken uygulama: 'Benimle çıkar mısın?'