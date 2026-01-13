Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 149 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 149 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal alanlarda toplam 156 araç ve 421 personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 148 personel ve 85 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akkışla ilçesinde 2, Bünyan'da 22, Develi'de 23, Felahiye'de 8, Hacılar'da 2, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'da 10, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar'da 8 mahalle yolu olmak üzere 12 ilçede 1280 kilometrelik yol ağında 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı.