        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi ekipleri 58 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor

        Melikgazi Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için 58 mahalledeki yol ve kaldırımlarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:26
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahallelerinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ekiplerinin 7/24 çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

        Ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Cumartesi sabahı gayet güzel bir kar yağışı oldu. Evlatlarımız tatilde kartopu oynasınlar, kardan adam yapsınlar, karın zevkini ailecek çıkarsınlar. Bizler de kar yağışının başlamasıyla birlikte geceden beri kar temizliği çalışması yapıyoruz. Tüm ekibimiz sahada, ben de bizzat başlarındayım. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Kar yağışı su kaynaklarımız için, tarım için büyük bir nimet. Elimizden geldiğince ana yollar, yokuş alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda kar küreme çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Palancıoğlu, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaları durumunda belediyenin WhatsApp ihbar hatlarından 7/24 ulaşabileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

