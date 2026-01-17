Habertürk
        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, Kayseri'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:24
        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, Kayseri'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 Sezonu Türkiye Alp Disiplini Eleme Yarışları Ödül Töreni’ne katıldı.

        Şahin ve Büyükkılıç, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kayak sporunu geliştirmek için gayretlerinin devam ettiğini belirtti.


        Büyükkılıç ise sömestir tatilinde tüm öğrenci ve ailelerini Erciyes'e davet etti.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden Şahin, daha sonra Talas ilçesinde yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği 2 bin kişilik yurt şantiyesinde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

