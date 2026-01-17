Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kardan kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:32
        Kayseri'de kardan kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, il genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 156 araç ve 421 personelle yürüttüğü çalışmalarda, Kocasinan'da 15, Tomarza'da 12, Talas'ta 7, Sarıoğlan'da 6, Bünyan'da 4 ve Felahiye'de 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kapalı bulunan Kocasinan'daki 9 ve Felahiye'deki 8 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

