Kayseri'de kardan kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, il genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 156 araç ve 421 personelle yürüttüğü çalışmalarda, Kocasinan'da 15, Tomarza'da 12, Talas'ta 7, Sarıoğlan'da 6, Bünyan'da 4 ve Felahiye'de 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler, kapalı bulunan Kocasinan'daki 9 ve Felahiye'deki 8 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.
