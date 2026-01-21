Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Taş, hayatını kaybetti. Taş'ın naaşı, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taş, babasından kalan İstiklal Madalyası'nın da emanetçisiydi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.