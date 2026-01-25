Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinin yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurslarla öğrenciler eğlenirken öğreniyor

        Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurs merkezleriyle öğrencilere eğlenceli ve öğretici tatil imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinin yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurslarla öğrenciler eğlenirken öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurs merkezleriyle öğrencilere eğlenceli ve öğretici tatil imkanı sunuyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, eğitimden sanata, bilimden spora kadar sunulan hizmetlerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Çocukların eğitimine verilen desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Çolakbayrakdar, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programların öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediğini kaydetti.

        Çocukların tatil sürecini öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçirmelerini istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Onlara sunduğumuz eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye’nin yarınlarını daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan yarıyıl tatili boyunca Kocasinan Çocuk Kulübü ve çeşitli atölyelerde, değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, gitar, tiyatro ve resim kursları da düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de oğlu, babasının büfesini kurşunladı
        Kayseri'de oğlu, babasının büfesini kurşunladı
        Radomir Djalovic: "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyoru...
        Radomir Djalovic: "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyoru...
        Kayserispor-Başakşehir maçının ardından
        Kayserispor-Başakşehir maçının ardından
        Nuri Şahin: "Maçı başından sonuna kadar hak ettik"
        Nuri Şahin: "Maçı başından sonuna kadar hak ettik"
        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Bu mağlubiyet taraftarlarımız kadar...
        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Bu mağlubiyet taraftarlarımız kadar...
        Zecorner Kayserispor – RAMS Başakşehir FK maçının ardından
        Zecorner Kayserispor – RAMS Başakşehir FK maçının ardından