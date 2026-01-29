Habertürk
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:23
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.D, S.T, E.T, S.T, H.K, M.A.A. ve E.A. katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, bilirkişi tarafından istenen raporun Ankara'dan gelmediğini tutanağa geçirdi.

        Sanık avukatları, aleyhte hususları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinden sonra savunma yapacaklarını ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, 7 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan yangında işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen hayatını kaybetmiş, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri yaralanmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Serkan Türkoğlu tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan Serkan Türkoğlu'nun yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

