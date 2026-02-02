Sarıoğlan'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. İlçede öğretmenler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti. Merkez Fatih İlkokulu'nda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

