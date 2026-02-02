Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, uyuşturucu içerikli hap, tabanca, tüfek, fişek, hassas terazi ve suçdan kazanıldığı değerlendirilen 26 bin lira ele geçirdi.

        Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 165 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 71 kişiden 39'u cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin 'Ağaç Dede'si 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu
        Kayseri'nin 'Ağaç Dede'si 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu
        Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        'Dikkat kaynana çıkabilir' Avukat Tevfik İmamoğlu: "Evlilik birliğine aile...
        'Dikkat kaynana çıkabilir' Avukat Tevfik İmamoğlu: "Evlilik birliğine aile...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı
        Kayserisporlu Bilal Bayezit: "Hakem iyi maç yönetti"
        Kayserisporlu Bilal Bayezit: "Hakem iyi maç yönetti"