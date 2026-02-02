Habertürk
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'ndan toplu iş sözleşmesi açıklaması

        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Yavuz Navruz, 7 bin 500 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:34
        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Yavuz Navruz, 7 bin 500 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonlandığını bildirdi.

        Navruz, yazılı açıklamasında, sendikalarının yetkili olduğu merkez belediyelerinin toplam 7 şirketinde yaklaşık 7 bin 500 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, sosyal diyalog ilkeleri, karşılıklı anlayış ve kurumsal uzlaşı esas alınarak sonuçlandırıldığını belirtti.

        Karşılıklı anlayış ve uzlaşı kültürüyle imzalanan 2 yıllık sözleşmenin, üyeler başta olmak üzere belediyelere, sendikaya ve şehre hayırlı olmasını temenni eden Navruz, şunları kaydetti:


        "Sözleşme içeriğiyle ilgili uzun yıllar kronikleşmiş bazı sorunlar giderilerek iş yerinde çalışan üyelerimizin meslek ünvanlarına göre ücret düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken özel sektörde ve kamudaki meslek karşılıkları ile meslek erbaplığı dikkate alınmıştır. Bu çerçevede ücretler toplamda 6 grup halinde taban 50 bin lira, tavan 72 bin lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ücretlere ilaveten dört eşit parçada üç ayda bir ödenecek şekilde yılda toplam 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. Sözleşmenin devam eden 6 aylık periyodlarında enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacaktır."

        Navruz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile belediye bürokratlarına teşekkür etti.

