Talas Belediyesinden bilboardlarla 6 Şubat'ı unutmadı

Talas Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarına asılan billboardlarda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları "Hüzünle, rahmetle" mesajıyla andı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, siyah zemin üzerine yerleştirilen çocuk ve yetişkin ayakkabıları, yarım kalan hayatların sessiz sembolü olarak tasarımın merkezinde yer alıyor.



Üst bölümde "6 Şubat" ifadesi, alt bölümde ise "Hüzünle, rahmetle" sözleri yer alan bilboardlardaki siyah kurdele ise ortak yasın ve milletçe paylaşılan acının evrensel simgesi olarak dikkati çekiyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat'ın milletin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktığını belirtti.



Kaybedilen her bir canı rahmetle andığını belirten Yalçın, "Bu acıyı unutmadan, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.



