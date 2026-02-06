Yapay zeka asistanı "MEGA" ile borç sorgulama işlemi yapılabiliyor

Melikgazi Belediyesinin devreye aldığı yapay zeka asistanı "MEGA", artık borç sorgulama işlemlerini de saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 saat boyunca ortalama her 75 saniyede bir vatandaşa hizmet vererek belediye personelinin iş yükünü önemli ölçüde hafifleten MEGA, vatandaşların mesai saatlerine bağlı kalmadan bilgi almasını sağlıyor.



Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen MEGA'ya yeni eklenen borç sorgulama özelliği ile vatandaşlar, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergisi gibi borç bilgilerine tek bir mesajla ulaşabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MEGA'nın Melikgazi'nin dijital hafızası olduğunu belirterek, sistemin ilerleyen süreçte daha fazla işlem kapasitesine ulaşacağı kaydetti.



