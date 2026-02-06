Kayseri'de 6 Şubat depremlerinde evleri hasar gören 4 afetzede yuvalarına kavuştu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kayseri'nin Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerindeki evlerinde ağır hasar oluşan 4 afetzedeye, tamamlanan evlerinin anahtarları teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, evleri ağır hasar gören ve deprem sonrası konut almaya hak kazanan 4 afetzede aileye yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını teslim etti.
Anahtar teslim töreninde konuşan Çiçek, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
Yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını sahiplerine veren Çiçek, "Ailelerimizin güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşması, en büyük önceliğimiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailelerimize konutlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
