GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda ekiplerin çalışması tamamlandı. Çalışmaların ardından kara yolunda, çift taraflı araç geçişine izin verilmeye başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.