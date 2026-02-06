Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:21
        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda ekiplerin çalışması tamamlandı.


        Çalışmaların ardından kara yolunda, çift taraflı araç geçişine izin verilmeye başlandı.

