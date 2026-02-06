Habertürk
        Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:14
        Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarınki idmanla devam edecek.

        Kayserispor, 9 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

