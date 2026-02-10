Canlı
        Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

        Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

        Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerine yönelik çalışmalarının yeni adresi Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor.

        Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerine yönelik çalışmalarının yeni adresi Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanat merkezine çevrilen Nazmi Toker İlkokulu'nda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığı "Bilginin Yolculuğu: Sözden Dijital Çağa" başlıklı konferans düzenlendi.

        Bilginin, sözle başlayan yolculuğunun dijital çağa uzanan serüvenini konu alan konferansın ardından Sefa Nur Kuruçay ve Esma Biçer'in yürütücülüğünde, antik dönemlerden Selçuklu ve Osmanlı medeniyetine uzanan süreçte kokunun tarihsel, kültürel ve toplumsal anlamını ele alan atölye gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dokusu korunan taş binanın ilçedeki sanat faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Merkezde atölyeler ve etkinlikler düzenleneceğini, kurslar verileceğini anlatan Palancıoğlu, "Biraz daha akademi vasfında bir yer. Sıfırdan başlayanlardan ziyade yeteneklerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik kurslarımız olacak. Tabiri caizse lisans bölümü değil de işin yüksek lisans kademesi olacak. Sanat Melikgazi'yi çok nezih etkinliklerinin yapılacağı güzel bir mekan haline getirdik. Burası Kayseri’nin sanatta nabzının attığı bir nokta olacak." ifadelerini kullandı.

