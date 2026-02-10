Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir attı.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:05
        Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor
        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir attı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan ve 17. sırada yer alan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile de yükselişe geçemedi.

        Ligde çıktığı 21 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 9 kez de rakipleriyle yenişemedi.

        Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

        Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayseri temsilcisi, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.




        - 7 haftadır galibiyete hasret

        Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan Kayserispor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı.

        Ligin 15. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanında 1-1 beraber kalan sarı-kırmızılı ekip, 16. haftada sahasında Corendon Alanyasporla 0-0, 17. haftada ise TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Beşiktaş'a 18. haftada deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen Kayserispor, 19. haftada sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0, 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 4-0 ve son olarak 21. haftada evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.




        - Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor

        Puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftada ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak.

        23. haftada Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak Kayserispor, 24. haftada ise Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

        Ligin 25. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Kayserispor, 26. haftada ise Samsunspor'a konuk olacak.

