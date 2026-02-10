Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de tarihi obje, sikke ve silahların ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 obje, 12 tabanca ve tüfek ile 18 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:51 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:51
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 obje, 12 tabanca ve tüfek ile 18 sikke ele geçirildi.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında C.A.T'nin iş yeri, evi ve aracında arama yaptı.

        Aramalarda, etnografik tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 kısa dipçik tabanca, 4 uzun dipçik tüfek ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 13 bronz tablet, 25 bronz heykel, 12 bronz obje ve 18 sikke ele geçirildi.

        Ayrıca, bir kurusıkı tabancaya da el konuldu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

