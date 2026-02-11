Kocasinan Belediyesinden "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"

Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullar arası ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"nı başlattı.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemini belirterek, amaçlarının geri dönüşümü bir alışkanlık haline getiren, doğaya duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Çevreyi korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını ise eğitim oluşturuyor. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturuyla yavrularımıza küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmalarla hem tehlikeli atıkların doğaya karışmasını engelliyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bu yarışmaya gösterdikleri ilgi bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisindeki tüm okulların katılımına açık yarışma 29 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek. Yarışma kapsamında, en fazla atık pil ve elektronik atık toplayan okullar ise ödüllendirilecek.



Yarışmada birinci okula masa tenisi, ikinciye langırt masası ve üçüncüye de spor seti hediye edilecek. Elektronik Atık Toplama Yarışması kapsamında ise birinci olan okula laptop, ikinciye yazıcı, üçüncüye de okula spor seti verilecek.

