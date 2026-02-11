Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinden "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"

        Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullar arası ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"nı başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinden "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullar arası ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"nı başlattı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemini belirterek, amaçlarının geri dönüşümü bir alışkanlık haline getiren, doğaya duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

        Çevreyi korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını ise eğitim oluşturuyor. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturuyla yavrularımıza küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmalarla hem tehlikeli atıkların doğaya karışmasını engelliyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bu yarışmaya gösterdikleri ilgi bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisindeki tüm okulların katılımına açık yarışma 29 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek. Yarışma kapsamında, en fazla atık pil ve elektronik atık toplayan okullar ise ödüllendirilecek.

        Yarışmada birinci okula masa tenisi, ikinciye langırt masası ve üçüncüye de spor seti hediye edilecek. Elektronik Atık Toplama Yarışması kapsamında ise birinci olan okula laptop, ikinciye yazıcı, üçüncüye de okula spor seti verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir'den kış çalışmalarında ağaç güvenliği seferberliği
        Kayseri Büyükşehir'den kış çalışmalarında ağaç güvenliği seferberliği
        Talas'ta Ramazan akşamları çocukların neşesiyle şenlenecek Talas'ta çocukla...
        Talas'ta Ramazan akşamları çocukların neşesiyle şenlenecek Talas'ta çocukla...
        Güreş ve halter şampiyonlarından Kabakcı'ya ziyaret
        Güreş ve halter şampiyonlarından Kabakcı'ya ziyaret
        Başkan Büyükkılıç, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Juen'i ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Juen'i ağırladı
        Başkan Çolakbayrakdar: "Çevreye duyarlı nesiller, güçlü yarınların teminatı...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Çevreye duyarlı nesiller, güçlü yarınların teminatı...
        Liselilerin robotu, tırtıl gibi ilerleyip gövdesinde sakladığı dronla alan...
        Liselilerin robotu, tırtıl gibi ilerleyip gövdesinde sakladığı dronla alan...