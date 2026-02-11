Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Liselilerin robotu, tırtıl gibi ilerleyip gövdesinde sakladığı dronla alan taraması yapacak

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de lise öğrencileri, tırtılın kelebeğe dönüşümünden esinlenerek özellikle afet bölgelerinde zor noktalara ulaşımda kullanılabilecek dronlu robot geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liselilerin robotu, tırtıl gibi ilerleyip gövdesinde sakladığı dronla alan taraması yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de lise öğrencileri, tırtılın kelebeğe dönüşümünden esinlenerek özellikle afet bölgelerinde zor noktalara ulaşımda kullanılabilecek dronlu robot geliştirdi.

        Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesinden Efe Özbey Akgül ile Fen Bilimleri Anadolu Lisesinden Mehmet Karaağaç, çalışmalarına başlarken tırtılın doğadaki dönüşümünden yola çıktı.

        Tırtılın kelebeğe dönüşümünü tasarımlarında kullanan öğrenciler, özellikle afet bölgelerinde, zor noktalarda dronla tarama yapılabilmesi için robot geliştirdi.

        Robot, arazide tırtıl gibi ilerleyip ulaşabildiği yere vardıktan sonra içinde yer alan dron devreye girecek. Kelebek misali uçurulan dron, bölgede tarama yaparak bilgi toplamada kullanılacak.

        57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışına katılan Efe Özbey Akgül, AA muhabirine, projenin afet durumunda ilk 72 saatte can kayıplarını azaltmayı amaçladığını söyledi.

        Tırtılın dönüşümünden esinlendiklerini belirten Akgül, robotun dışını 3 boyutlu yazıcıda hazırladıklarını ifade etti.

        Akgül, "Projemiz 'Tırtıl' adını verdiğimiz bir robot. Bu robotu zorlu arazide hareket edebilecek şekilde tasarladık." dedi.

        - "Tırtıl robot kozada şarjını yenileyerek operasyon süresini uzatıyor"

        Robotun çamurda kaymadığını, yol tutuşunun sağlam olduğunu vurgulayan Akgül, "Aracımızın koza bölümü var. Koza bölümümüz, kelebeğin kalkacağı ve iniş yapabileceği alan. Bu bölümde kelebek kendi şarjını yenileyerek operasyon süresini uzatıyor. Yani mini dronların operasyon süresi en fazla 20 dakikadır. Biz bu operasyon süresini 60 dakikanın çok çok üstüne çıkardık. Operasyon süresinde artış var." diye konuştu.

        TÜBİTAK yarışmasının önemine değinen Akgül, robotu deprem, orman yangını, çığ, sel gibi afetlerde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilerden Mehmet Karaağaç da projelerinin, afetlerde hızlı müdahale imkanı sağlayarak can kayıplarının önlenmesine katkı sunacağını belirtti.

        Danışman öğretmen Erkan Bozkurt ise doğadan esinlenerek tasarladıkları robotla TÜBİTAK yarışmasında finale kalmayı hedeflediklerini aktararak, "Robotumuz tırtıl misali ilerleyerek ulaşabileceği yere kadar gittikten sonra içerisindeki dronumuz kelebek moduna dönüşüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Talas'ta ramazan ayında akşamlar çocukların neşesiyle şenlenecek
        Talas'ta ramazan ayında akşamlar çocukların neşesiyle şenlenecek
        Tüketicilerin eksik belgeli şikayetleri hakem heyetinde aleyhlerine sonuçla...
        Tüketicilerin eksik belgeli şikayetleri hakem heyetinde aleyhlerine sonuçla...
        Erciyes'in eteklerinde heyelan riski nedeniyle taşınan mahalledeki bin yıll...
        Erciyes'in eteklerinde heyelan riski nedeniyle taşınan mahalledeki bin yıll...
        Üçüncü kuşak ressam kentteki tarihi eserleri tuvaline taşıyor
        Üçüncü kuşak ressam kentteki tarihi eserleri tuvaline taşıyor
        Kayserispor, Radomir Djalovic yönetiminde 0,87 puan ortalamasında kaldı
        Kayserispor, Radomir Djalovic yönetiminde 0,87 puan ortalamasında kaldı
        Kayseri'den Gazze'ye yardım tırları gönderildi
        Kayseri'den Gazze'ye yardım tırları gönderildi