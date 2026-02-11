Canlı
        Talas'ta ramazan ayında akşamlar çocukların neşesiyle şenlenecek

        Talas Belediyesi ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ramazan ayında teravih namazlarına gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenlenecek.

        Giriş: 11.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:22
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Teravihte Buluşalım, Sürprizlerle Tanışalım" sloganıyla düzenlenen program kapsamında çocuklar, teravih namazlarında camilerde hem manevi atmosferi yaşayacak hem de birbirinden güzel sürpriz hediyelerle buluşacak.

        7-18 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan programda, her teravih namazına katılan çocuklar için bir kura hakkı verilecek. Ramazan boyunca sürecek etkinlikte, sürpriz hediyeler çocukları bekliyor.


        Hediye kurası ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü son teravih namazında yapılacak.

        Programa katılmak isteyen çocuklar cami görevlilerine kayıt yaptırabiliecek.


        Projeyle ailelerin, ramazan boyunca çocuklarıyla teravihte buluşması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

