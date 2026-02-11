Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olaya ilişkin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.A. (68), Ö.Y. (29) ve A.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.