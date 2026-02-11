Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olaya ilişkin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.A. (68), Ö.Y. (29) ve A.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Operasyonlarda 1 kil...
        Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Operasyonlarda 1 kil...
        Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı aldı
        Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı aldı
        Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli: Yaşadığım maddi sıkıntılar a...
        Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli: Yaşadığım maddi sıkıntılar a...
        Bünyan'a yapılacak OSB için Ankara çıkarması: Başkan Metin'den Hulusi Akar'...
        Bünyan'a yapılacak OSB için Ankara çıkarması: Başkan Metin'den Hulusi Akar'...
        Başkan Aydemir: "Haksız rekabetin önlenmesi için esnaf haritası çıkarılmalı...
        Başkan Aydemir: "Haksız rekabetin önlenmesi için esnaf haritası çıkarılmalı...
        Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı
        Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı