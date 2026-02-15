Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana Erciyes'i 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana Erciyes'i 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçileri Erciyes'te ağırlamaya devam ettiklerini ifade etti.

        Büyükkılıç, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin neredeyse tamamından ve yurt dışından ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür etti.

        Erciyes'in, milyonları zirvede buluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, kayak merkezinin sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

        Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı
        Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı
        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Birçok noktada yeni kütüphaneler yapılm...
        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Birçok noktada yeni kütüphaneler yapılm...
        Thomas Reis, Zecorner Kayserisoor'un teklifini kabul etmedi
        Thomas Reis, Zecorner Kayserisoor'un teklifini kabul etmedi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle yürüdü
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle yürüdü
        Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" düzenleniyor
        Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" düzenleniyor
        Erciyes'te hafta sonu pistler kayakçılarla doldu
        Erciyes'te hafta sonu pistler kayakçılarla doldu