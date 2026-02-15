Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 71 bin 801 lira ceza uygulandı

Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 71 bin 801 lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.



Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 71 bin 801 lira cezai işlem uygulandı.



Trafikten men edilen motosikletin sürücüsü hakkında ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.



Öte yandan, trafikte makas atan bir araç sürücüsüne 11 bin 629 lira, yaya geçidine araç park eden sürücüye de 1246 lira ceza kesildi.







