Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış alan Yahyalı ilçesinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yolların açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:56 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:56
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar mahallesi arası, Büyükçakır, Çubukharmanı, Çavdaruşağı ve Karaköy mahallelerinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldı.

        Heyelan ve sel sonucu ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

        Bölgenin coğrafi şartlarına rağmen, çöken ve bozulan yollara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, kırsal mahallelerdeki kapanan yolları ulaşıma açarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

