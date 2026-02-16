Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış alan Yahyalı ilçesinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yolların açıldığını duyurdu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar mahallesi arası, Büyükçakır, Çubukharmanı, Çavdaruşağı ve Karaköy mahallelerinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldı.



Heyelan ve sel sonucu ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.



Bölgenin coğrafi şartlarına rağmen, çöken ve bozulan yollara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, kırsal mahallelerdeki kapanan yolları ulaşıma açarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu.







