GÜNCELLEME - Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, K.Ö, A.M.A, A.Ş. ve S.G. tutuklanırken G.Ç, N.A, M.D. ile C.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.



- Operasyonda bir polis ayağından yaralanmıştı



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.



Operasyonda 9 zanlı yakalanmış, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alınmıştı.



Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek ile senet ele geçirilmişti.

