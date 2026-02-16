Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:20 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, K.Ö, A.M.A, A.Ş. ve S.G. tutuklanırken G.Ç, N.A, M.D. ile C.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Operasyonda bir polis ayağından yaralanmıştı

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Operasyonda 9 zanlı yakalanmış, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alınmıştı.

        Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek ile senet ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşı...
        Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşı...
        Kayseri Lokantacılar Odası'nda Altan Aydemir güven tazeledi
        Kayseri Lokantacılar Odası'nda Altan Aydemir güven tazeledi
        ERÜ'de Kahve Günü etkinliği düzenlendi
        ERÜ'de Kahve Günü etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlı adliyeye s...
        Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlı adliyeye s...
        Erciyes'te 171 personelin katılımı ile çığ tatbikatı
        Erciyes'te 171 personelin katılımı ile çığ tatbikatı
        Kayserispor - Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu Biletler yarın...
        Kayserispor - Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu Biletler yarın...