        Kayseri Haberleri

        Restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami ilk teravih namazıyla ibadete açılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:25
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığının, 16'ncı yüzyılda inşa edilen tarihi camide yürüttüğü kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje doğrultusunda hayata geçirilen restorasyonda, caminin özgün mimari dokusu korundu.

        Çevre düzenlemesi de yapılan Tasmakıran Cami, yarın ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

