Restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami ilk teravih namazıyla ibadete açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığının, 16'ncı yüzyılda inşa edilen tarihi camide yürüttüğü kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.



Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje doğrultusunda hayata geçirilen restorasyonda, caminin özgün mimari dokusu korundu.



Çevre düzenlemesi de yapılan Tasmakıran Cami, yarın ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

